Число больных коронавирусом среди приезжающих в Крым за неделю выросло втрое

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Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией среди тех, кто приехал в Крым, выросло в три раза за последнюю неделю, сообщила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.

«По росту заболеваемости практически в три раза выросло число лиц, которые заболели, приехав в Крым, то есть это приезжие», - сказала Пеньковская. Она добавила, что за последнюю неделю в Крыму также значительно вырос показатель летальности.

Доминирующим на территории Крыма на данный момент является дельта-штамм. «По данным секвенирования по циркуляции штаммов, которые циркулируют на территории Крыма, доминирующим штаммом является индийский штамм», - сказала Пеньковская.

Она отметила, что все еще существует вероятность перехода к жестким ограничениям из-за пандемии. «Пока не будет коллективной ответственности бизнеса, который понимает всю сложность ситуации, мы можем уйти в жесткий локдаун в определенный момент», - отметила представитель Роспотребнадзора.

Пеньковская добавила, что система здравоохранения имеет ограниченные ресурсы. По словам министра здравоохранения Крыма Александра Остапенко, количество госпитализированных пациентов с коронавирусом за последнее время увеличилось с 8 до 19%.

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