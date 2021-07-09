Водный кризис
Развитие сюжета: Данные о запасах и качестве воды под Азовским морем будут известны в августе ● Чернореченское водохранилище за сутки получило 2,5 млн кубов воды ● Водозабор на реке Бельбек отключен из-за подтопления в Севастополе подстанции ● На 51 млн кубов пополнились водохранилища Крыма в июне ● Стала известна готовность дамбы на Северо-Крымском канале
Авария на сетях: центр Симферополя остался без воды
В связи с аварией на сетях холодного водоснабжения центр Симферополя временно остался без воды.
Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».
Отмечается, что авария в коммуникациях произошла на перекрестке улиц Чехова и Севастопольской.
«В пятницу с 06:00 ограничено водоснабжение по адресам: микрорайон «Старый город» (улицы Братская, Инге, Жидкова, Полигонная, Крылова, Чехова, Малофонтанная, 8 марта, Краснознаменная, Караимская, Ген. Захарова, Ангарская, Старозенитная, Футболистов, переулок Петровский и другие), проспект Кирова, а также улицы Самокиша, Козлова, Севастопольская и прилегающие улицы и переулки», - говорится в сообщении.
Для производства работ будут производиться технологические сбросы воды. О предполагаемом времени ликвидации аварии не сообщается.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Роспотребнадзоре рассказали о качестве воды в Ялте. Показатели качества воды в водопроводной сети Ялты значительно улучшились и приблизились к «питьевым».
Данные о запасах и качестве воды под Азовским морем будут известны в августе. Компания-подрядчик ведет работы по исследованию запасов и качества воды под Азовским морем.
Власти Крыма решили на месяц освободить от коммунальных платежей пострадавших от потопа. В Крыму тех, кто пострадал от подтоплений после обильных осадков, до конца июля освобождают от платы за коммунальные услуги, в частности за свет и воду.
Несколько домов подтопило в городе Саки после сильного ливня. Сильный ливень стал причиной подтопления нескольких частных домов в городе Саки.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 8 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 348 случаев новой коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
В Севастополе мотоциклист насмерть разбился во время обгона
В четырех километрах от курортного поселка Кача в Севастополе произошло смертельное ДТП, в котором погиб мотоциклист.
Скончался экс-премьер Крыма Анатолий Франчук
Умер бывший премьер-министр Автономной Республики Крым Анатолий Франчук, ему было 85 лет.
вчера
Невезучий «лайнер»: «Князь Владимир» протаранил теплоход
18 часов назад
Аксенов пообещал пересажать местных чиновников
19 часов назад
В Крыму танкисты отработали стрельбу по вражеским вертолетам
Российские танкисты провели стрельбы на полигоне в Крыму по целям, имитирующим вертолеты.