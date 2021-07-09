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Водный кризис

Авария на сетях: центр Симферополя остался без воды

В связи с аварией на сетях холодного водоснабжения центр Симферополя временно остался без воды.

Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».

Отмечается, что авария в коммуникациях произошла на перекрестке улиц Чехова и Севастопольской.

«В пятницу с 06:00 ограничено водоснабжение по адресам: микрорайон «Старый город» (улицы Братская, Инге, Жидкова, Полигонная, Крылова, Чехова, Малофонтанная, 8 марта, Краснознаменная,  Караимская, Ген. Захарова, Ангарская, Старозенитная, Футболистов, переулок Петровский и другие), проспект Кирова, а также улицы Самокиша, Козлова, Севастопольская и прилегающие улицы и переулки», - говорится в сообщении.

Для производства работ будут производиться технологические сбросы воды. О предполагаемом времени ликвидации аварии не сообщается.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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