COVID в Севастополе: данные за сутки

В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 119 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

106 человек выписаны с выздоровлением, трое пациентов скончались.

Всего в городе с начала пандемии выявлено 17 680 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 15 388 пациентов выздоровели, 771 человек умер.

Напомним, рекордный суточный показатель заразившихся коронавирусной инфекцией за весь период пандемии – 121 человек был зафиксирован пятого июля.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе возобновились остановленные из-за ковида обследования. С 1 июля в Севастополе можно пройти диспансеризацию. Сейчас это может сделать любой совершеннолетний гражданин РФ в поликлинике по месту прикрепления.

Крымчане не спешат за второй прививкой от COVID. На сегодняшний день прививку от коронавируса получили более 340 тысяч крымчан, план вакцинации составляет 38%.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 8 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 348 случаев новой коронавирусной инфекции.

Подготовка к вакцинации от ковида обошлась пожилой крымчанке в 50 тысяч рублей. В Феодосии две лжемедики обокрали 91-летнюю пенсионерку.