Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Число больных коронавирусом среди приезжающих в Крым за неделю выросло втрое ● В Севастополе возобновились остановленные из-за ковида обследования ● Крымчане не спешат за второй прививкой от COVID ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Обстоятельства смерти беременной с COVID-19 в Крыму проверяет СК
COVID в Севастополе: данные за сутки
В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 119 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
106 человек выписаны с выздоровлением, трое пациентов скончались.
Всего в городе с начала пандемии выявлено 17 680 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 15 388 пациентов выздоровели, 771 человек умер.
Напомним, рекордный суточный показатель заразившихся коронавирусной инфекцией за весь период пандемии – 121 человек был зафиксирован пятого июля.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе возобновились остановленные из-за ковида обследования. С 1 июля в Севастополе можно пройти диспансеризацию. Сейчас это может сделать любой совершеннолетний гражданин РФ в поликлинике по месту прикрепления.
Крымчане не спешат за второй прививкой от COVID. На сегодняшний день прививку от коронавируса получили более 340 тысяч крымчан, план вакцинации составляет 38%.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 8 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 348 случаев новой коронавирусной инфекции.
Подготовка к вакцинации от ковида обошлась пожилой крымчанке в 50 тысяч рублей. В Феодосии две лжемедики обокрали 91-летнюю пенсионерку.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 8 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 348 случаев новой коронавирусной инфекции.
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