Власти пообещали продать крымчанам землю под Симферополем со скидкой

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Власти Крыма запускают программу развития индивидуального жилищного строительства, которая предусматривает возможность приобретения земельного участка в Симферопольском районе у села Родниково со скидкой в 25% от кадастровой стоимости.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

«В текущем году по поручению главы республики запускаем программу поддержки индивидуального жилищного строительства. Сформирован участок более 100 гектаров в районе села Родниково – это Симферопольский район, буквально 8-10 километров от города. Мы всем желающим, в первую очередь крымчанам, будем предоставлять земельные участки по льготной цене», – сказал Кабанов.

Граждане, которые решат приобрести участок, будут обязаны в течении пяти лет построить жилой дом. В свою очередь власти берут на себя обязательство строительства всей необходимой инфраструктуры. Кабанов выразил уверенность, что программа будет успешной, повышенный спрос наблюдается уже сейчас.

«Если программа покажет себя с положительной, успешной, стороны, у нас уже подобраны ряд площадок, которые мы запустим в Бахчисарайском районе и Сакском районе. Будем идти по развитию жилищного строительства с комплексным подходом – государство будет строить дороги, (инженерные) сети, социалку, а у физических лиц задача в течение пяти лет построить свой жилой дом. За это он получает возможность приобрести участок с определенным дисконтом в размере 25% от кадастровой стоимости земельного участка», – добавил вице-премьер.

Кабанов напомнил, что в Крыму реализуется программа, по которой молодые семьи могут получить субсидию на приобретение жилья. На данный момент в рамках программы построено около 430 квартир и начато строительство 200-квартирного жилого дома в городе Саки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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