Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +26
море +21

Власть

Власти пообещали продать крымчанам землю под Симферополем со скидкой

Власти пообещали продать крымчанам землю под Симферополем со скидкой

фото © Новости Крыма

Власти Крыма запускают программу развития индивидуального жилищного строительства, которая предусматривает возможность приобретения земельного участка в Симферопольском районе у села Родниково со скидкой в 25% от кадастровой стоимости.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

«В текущем году по поручению главы республики запускаем программу поддержки индивидуального жилищного строительства. Сформирован участок более 100 гектаров в районе села Родниково – это Симферопольский район, буквально 8-10 километров от города. Мы всем желающим, в первую очередь крымчанам, будем предоставлять земельные участки по льготной цене», – сказал Кабанов.

Граждане, которые решат приобрести участок, будут обязаны в течении пяти лет построить жилой дом. В свою очередь власти берут на себя обязательство строительства всей необходимой инфраструктуры. Кабанов выразил уверенность, что программа будет успешной, повышенный спрос наблюдается уже сейчас.

«Если программа покажет себя с положительной, успешной, стороны, у нас уже подобраны ряд площадок, которые мы запустим в Бахчисарайском районе и Сакском районе. Будем идти по развитию жилищного строительства с комплексным подходом – государство будет строить дороги, (инженерные) сети, социалку, а у физических лиц задача в течение пяти лет построить свой жилой дом. За это он получает возможность приобрести участок с определенным дисконтом в размере 25% от кадастровой стоимости земельного участка», – добавил вице-премьер.

Кабанов напомнил, что в Крыму реализуется программа, по которой молодые семьи могут получить субсидию на приобретение жилья. На данный момент в рамках программы построено около 430 квартир и начато строительство 200-квартирного жилого дома в городе Саки.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Задолженность по аренде земли в Крыму превысила 2,5 миллиарда рублей. В Крыму задолженность по аренде земли превысила 2,5 миллиарда рублей.

Симферопольцы могут дешево выкупить участки городской земли. Владельцы недвижимости, расположенной на муниципальной земле в столице Крыма, смогут выкупить ее по цене существенно ниже кадастровой стоимости в случае, если будет выполнен ряд условий.

Крымчанам пообещали распродать землю под Симферополем по льготной цене. В селе Родниковом Симферопольского района уже сформирован участок площадью более 100 га, где крымчане смогут приобрести по льготной цене (25% от стоимости) земельный участок с коммуникациями и подъездными путями.

Украинская компания получила большой участок у мыса Меганом. Сотрудник Госкомрегистра Крыма из Евпатории помог украинской компании получить большой земельный участок у мыса Меганом.

Происшествия
Невезучий «лайнер»: «Князь Владимир» протаранил теплоход

Невезучий «лайнер»: «Князь Владимир» протаранил теплоход

Теплоход «Князь Владимир» совершил навал на грузовое судно «Русич-6» при заходе в порт Таганрога.

Власть
Аксенов пообещал пересажать местных чиновников

Аксенов пообещал пересажать местных чиновников

Глава Крыма заявил, что ожидаются заключения под стражу «персонажей», ответственных за провал благоустройства ряда территорий.

Происшествия
В Крыму погиб известный журналист из Санкт-Петербурга

В Крыму погиб известный журналист из Санкт-Петербурга

Бывший корреспондент Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Санкт-Петербург» Михаил Михайлов утонул в Ялте, передает НТВ.

Коронавирус в Крыму
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

За 7 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 342 случая новой коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации