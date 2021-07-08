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Власть

Власти пообещали построить объездную дорогу в обход Алушты

10:17 четверг, 8 июля 2021
Алушта
Власти пообещали построить объездную дорогу в обход Алушты

фото © Новости Крыма

Объездную автомобильную дорогу построят в обход Алушты.

Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов.

«В перспективах у нас строительство дороги от Перевального до Алушты с обходом Алушты. Сейчас прорабатывается несколько вариантов, которые дадут нам возможность убрать транзитный поток из центра Алушты. Все мы знаем, что у нас начинается пробка, благодаря сужению дороги в районе алуштинского автовокзала. При строительстве данного обхода мы полностью разгрузим Алушту», – сообщил Кабанов.

В настоящее время ведется проектирование юго-восточного обхода Симферополя, который соединит трассу «Таврида» с дорогой на Южный берег Крыма. Предполагается, что объездная начнется от села Донское, обойдет Симферополь и большинство поселков Добровской долины, а затем соединится с алуштинской трассой за поселком Перевальное.

Работу выполняет компания «ВАД». Планируется, что объект откроют для движения уже в 2024 году.обещания

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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