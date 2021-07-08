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Потоп в Крыму

Власти Крыма решили на месяц освободить от коммунальных платежей пострадавших от потопа

09:25 четверг, 8 июля 2021

В Крыму тех, кто пострадал от подтоплений после обильных осадков, до конца июля освобождают от платы за коммунальные услуги, в частности за свет и воду.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов 6 июля на вечернем заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС.

«Принято решение по освобождению на месяц от оплаты за электроэнергию, за воду всех пострадавших. Это и бизнеса касается, и физических лиц – граждан Российской Федерации», – подчеркнул Аксенов.

Из-за сильных осадков в Крыму 4 июля произошло подтопление ряда населенных пунктов в Бахчисарайском районе. Власти ввели режим ЧС из-за паводка.

В управлении российского МЧС Крыма сообщали, что в период с 16 по 18 июня 2021 года из-за обильных осадков было подтоплено в Ялте и восточном Крыму 426 придомовых территорий, из них 356 домовладений, 18 социально значимых объектов. Всего из зоны подтоплений эвакуировано 1783 человек.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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