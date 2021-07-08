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Власть

Власти Крыма не видят проблемы в протекающей крыше аэропорта Симферополь

По мнению вице-премьера Республики Крым Евгения Кабанов, катастрофы нет – протекающая кровля не повлияла на стабильных поток в аэропорту Симферополь.

Такое мнение он выразил на пресс-конференции.

«Аэропорт Симферополь – это частный объект, к которому республика имеет отношение только лишь как соучредитель. Не готов сказать из-за чего протекла кровля, но знаю, что тот уровень профессионалов и управляющей компании, которые занимаются обслуживанием нашего аэропорта, примут максимальные меры для того, чтобы этого больше не повторилось», – сказал Кабанов.

Напомним, кровля аэропорта стала протекать после ливня и града в мае текущего года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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