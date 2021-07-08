Власти Керчи отчитались о выплатах пострадавшим от потопа

963 жителя Керчи получили выплаты в размере 10 тысяч рублей, 95 человек получили по 50 тысяч рублей и еще 744 - по 100 тысяч рублей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава администрации города Сергей Бороздин.

«Всего на данную минуту произведено выплат компенсаций на общую сумму 88 миллионов 780 тысяч рублей. Для возмещения ущерба из резервного фонда Республики Крым на счет администрации Керчи поступило 145 миллионов 490 тысяч рублей», - суммировал он.

Чиновник напомнил, что департамент труда и соцзащиты горадминистрации продолжает прием документов от граждан для получения компенсации после обследования жилья и составления акта по оценке ущерба.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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