Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Власти Крыма решили на месяц освободить от коммунальных платежей пострадавших от потопа ● Во время ливней в Крыму зафиксировали 1500 оползней ● Шторм обрушится на Симферополь в ближайшие часы ● Несколько домов подтопило в городе Саки после сильного ливня ● Реки Крыма обновили исторические рекорды в июне
Власти Керчи отчитались о выплатах пострадавшим от потопа
963 жителя Керчи получили выплаты в размере 10 тысяч рублей, 95 человек получили по 50 тысяч рублей и еще 744 - по 100 тысяч рублей.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава администрации города Сергей Бороздин.
«Всего на данную минуту произведено выплат компенсаций на общую сумму 88 миллионов 780 тысяч рублей. Для возмещения ущерба из резервного фонда Республики Крым на счет администрации Керчи поступило 145 миллионов 490 тысяч рублей», - суммировал он.
Чиновник напомнил, что департамент труда и соцзащиты горадминистрации продолжает прием документов от граждан для получения компенсации после обследования жилья и составления акта по оценке ущерба.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
На борьбу с ковидом Севастополь выделит из резерва 30 млн рублей. Правительство Севастополя выделит из резервного фонда дополнительную сумму в размере 31 млн рублей на проведение необходимых мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией в регионе.
Власти Крыма ограничили время подачи заявлений на компенсации после потопа. Прием заявлений на выплату компенсаций пострадавшим от наводнения в Крыму прекратится 30 июня.
Цены в Севастополе высокие и будут расти опережающими темпами. Разные цифры, которые приводят официальные ведомства при оценке роста цен в Севастополе в сравнении с соседними регионами, объясняются собственными методиками подсчета.
Эксперт рассказал о легализации биткойна в Крыму. В начале года в России вступил в силу закон о цифровых активах. Новые правила легализовали криптовалюту, но запретили ее использование в России и, в частности, Крыму.
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
За 7 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 342 случая новой коронавирусной инфекции.
В Крыму похитители бизнесмена получили больше 20 лет на троих
20 лет и 8 месяцев колонии в общей сложности получили три крымчанина за похищение человека и вымогательство.
В Севастополе хотят распродать тысячи земельных участков, принадлежащих украинцам
Владельцы двух тысяч участков должны были или получить гражданство России, или продать участок.
Ливни в Крыму: под Бахчисараем реки вышли из берегов и сошел сель
Из-за сильных ливней реки Бельбек и Коккозка вышли из берегов в Бахчисарайском районе Крыма, возникла угроза подтопления жилых домов в нескольких селах. Также в районе села Соколиное сошел селевой поток.
4 июля
Скончался экс-премьер Крыма Анатолий Франчук
5 часов назад
Данные о запасах и качестве воды под Азовским морем будут известны в августе
Компания-подрядчик ведет работы по исследованию запасов и качества воды под Азовским морем.