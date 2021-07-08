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Коронавирус в Крыму

Власти хотят ограничить детский туризм в Крыму

11:48 четверг, 8 июля 2021

Если к августу ситуация с коронавирусной инфекцией в Крыму не улучшится – возможно ограничение детского межсубъектного туризма.

Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила на оперштабе по ситуации с Covid-19.

«Когда открывали мужсубъектовый, в том числе детский отдых, — мы говорили о нормальной, стабильной эпидситуации. Если у нас не будет отрегулирована ситуация, мы вынуждены будем к августу подходить к вопросу о закрытии детского межсубъектового отдыха», — сказала Пеньковская.

Она добавила, что «не хочется принимать такие решения», но сегодняшних «полумер» недостаточно.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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