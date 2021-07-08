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Власть

В Ялте возбуждено дело о мошенничестве при реализации нацпроекта

18:57 четверг, 8 июля 2021
Ялта
В Ялте возбуждено дело о мошенничестве при реализации нацпроекта

фото © Новости Крыма

В Ялте возбуждено уголовное дело о мошенничестве при реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Об этом сообщает пресс-служба крымской прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, в сентябре 2020 года департамент по вопросам ЖКХ ялтинской администрации заключил муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству парка имени М.П. Чеховой.

Однако в ходе прокурорской проверки выяснилось, что фирма завысила стоимость некоторых работ, а ряд оплаченных работ подрядчиком не выполнен. Вместе с тем на счет предприятия необоснованно перечислено более 3,8 млн рублей.

«По фактам выявленных нарушений прокурор направил материалы проверки в следственный орган, по результатам рассмотрения которых возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ход предварительного расследования взят на контроль прокуратурой», - проинформировали в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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