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Происшествия

В Ялте полиция задержала приезжего с амфетамином

15:52 четверг, 8 июля 2021
Ялта

Внимание правоохранителей привлекло странное поведение молодого человека. 26-летний приезжий плохо ориентировался и с трудом передвигался.

При обыске у него нашли сверток с 0,38 г амфетамина, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Парень пояснил, что наркотики он нашел и хранил для личного употребления, без цели сбыта. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 3 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Полицейские изъяли у севастопольца полтора килограмма амфетамина. Сотрудники полиции задержали севастопольца, который торговал наркотиками.

Крымчанину грозит срок за наркопритон в его квартире. В Симферопольском районе задержали 43-летнего мужчину, который организовал в своей квартире наркопритон, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Суд вынес приговор супружеской паре из Севастополя за торговлю наркотиками в Крыму. Кировский районный суд признал супружескую пару из Севастополя виновными в двух эпизодах покушения на торговлю наркотиками в Крыму.

Жителю Сак грозит лишение свободы за выращивание конопли в огороде. 40-летний любитель зеленых насаждений пояснил полицейским, что наркосодержащие растения выращивал исключительно для собственного пользования.

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