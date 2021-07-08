Происшествия
В Ялте полиция задержала приезжего с амфетамином
Внимание правоохранителей привлекло странное поведение молодого человека. 26-летний приезжий плохо ориентировался и с трудом передвигался.
При обыске у него нашли сверток с 0,38 г амфетамина, рассказали в пресс-службе МВД по РК.
Парень пояснил, что наркотики он нашел и хранил для личного употребления, без цели сбыта. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 3 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Полицейские изъяли у севастопольца полтора килограмма амфетамина. Сотрудники полиции задержали севастопольца, который торговал наркотиками.
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