В Судаке спасли туристов: один заблудился ночью, другому стало плохо

Судакские спасатели за сутки дважды помогали отдыхающим, один из которых ночью заблудился, а второму стало плохо во время прогулки в горах.

Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Крыма.

Так, накануне в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе грота Шаляпина в поселке Новый Свет стало плохо мужчине. Прибывшие на место спасатели нашли туриста из Нижнего Новгорода в пещере в предынфарктном состоянии. С помощью носилок его оперативно доставили к машине скорой помощи и передали медикам.

Второй раз помощь спасателей понадобилась в ночь на четверг в поселке Солнечная долина. Турист из Перми заблудился в лесу и самостоятельно не смог найти дорогу. В ходе поисковых работ мужчину, который подавал сигнал фонариком телефона, обнаружили на одном из скальных уступов. Его благополучно сопроводили с горы в поселок. В медпомощи он не нуждался.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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