Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +26
море +21

Коронавирус в Крыму

В Севастополе усилили контроль за масочным режимом

Севастопольские чиновники совместно с сотрудниками полиции провели очередной рейд по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, сообщает НТС.

В этот раз выбранным местом для проверки оказалась площадь Захарова на Северной стороне. По итогам рейда было составлено 5 протоколов об административных правонарушениях, причем 2 из них – в отношении водителей автобусов.

Кодекс позволяет накладывать на правонарушителя различные суммы штрафов, исходя из того, кто допустил нарушение закона – физическое лицо, должностное лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо.

«Департамент транспорта имеет такие рычаги воздействия на перевозчиков, как заключенные государственные контракты. Штрафы составляют от 100 тысяч рублей – это очень эффективная мера, я еще раз повторюсь. Значительно эффективнее, чем составление административных протоколов, где штраф ниже», - говорит начальник сектора контроля пассажирских перевозок Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Владислав Минин.

Пассажиры на площади Захарова, ожидающие прибытия своего автобуса, также высказались за соблюдение масочного режима. По их мнению, представители старшего поколения относятся к ношению средств индивидуальной защиты более ответственно. Некоторые из пассажиров даже призывают городские власти быть более последовательными в контроле за соблюдением масочного режима.

«Очень хотелось бы, чтобы его ввели по-настоящему, а не было здесь никакой профанации с масками. В магазинах все без масок, в автобусах – без масок, на улице – без масок, в местах скопления – без масок. Введите, наконец-то, масочный режим», - говорят они.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. За 7 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 342 случая новой коронавирусной инфекции.

Более 20 беременных с коронавирусом госпитализированы в Крыму. В медицинские учреждения Крыма поступили 24 беременные женщины с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

В Крыму - рекордная смертность от коронавируса. Рекордное количество смертей от коронавируса зафиксировано в Крыму за истекшую неделю.

В Крыму COVID-19 «косит» туристов. У туристов в Крыму стали чаще выявлять новую коронавирусную инфекцию, за последнюю неделю число заболевших гостей полуострова выросло в три раза.

Происшествия
Невезучий «лайнер»: «Князь Владимир» протаранил теплоход

Невезучий «лайнер»: «Князь Владимир» протаранил теплоход

Теплоход «Князь Владимир» совершил навал на грузовое судно «Русич-6» при заходе в порт Таганрога.

Власть
Аксенов пообещал пересажать местных чиновников

Аксенов пообещал пересажать местных чиновников

Глава Крыма заявил, что ожидаются заключения под стражу «персонажей», ответственных за провал благоустройства ряда территорий.

Происшествия
В Крыму погиб известный журналист из Санкт-Петербурга

В Крыму погиб известный журналист из Санкт-Петербурга

Бывший корреспондент Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Санкт-Петербург» Михаил Михайлов утонул в Ялте, передает НТВ.

Коронавирус в Крыму
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

За 7 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 342 случая новой коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации