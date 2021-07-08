В Севастополе усилили контроль за масочным режимом

Севастопольские чиновники совместно с сотрудниками полиции провели очередной рейд по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, сообщает НТС.

В этот раз выбранным местом для проверки оказалась площадь Захарова на Северной стороне. По итогам рейда было составлено 5 протоколов об административных правонарушениях, причем 2 из них – в отношении водителей автобусов.

Кодекс позволяет накладывать на правонарушителя различные суммы штрафов, исходя из того, кто допустил нарушение закона – физическое лицо, должностное лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо.

«Департамент транспорта имеет такие рычаги воздействия на перевозчиков, как заключенные государственные контракты. Штрафы составляют от 100 тысяч рублей – это очень эффективная мера, я еще раз повторюсь. Значительно эффективнее, чем составление административных протоколов, где штраф ниже», - говорит начальник сектора контроля пассажирских перевозок Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Владислав Минин.

Пассажиры на площади Захарова, ожидающие прибытия своего автобуса, также высказались за соблюдение масочного режима. По их мнению, представители старшего поколения относятся к ношению средств индивидуальной защиты более ответственно. Некоторые из пассажиров даже призывают городские власти быть более последовательными в контроле за соблюдением масочного режима.

«Очень хотелось бы, чтобы его ввели по-настоящему, а не было здесь никакой профанации с масками. В магазинах все без масок, в автобусах – без масок, на улице – без масок, в местах скопления – без масок. Введите, наконец-то, масочный режим», - говорят они.

В тексте использованы материалы: Форпост

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