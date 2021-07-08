В Севастополе хотят распродать тысячи земельных участков, принадлежащих украинцам

фото © Новости Крыма

Владельцы двух тысяч участков должны были или получить гражданство России, или продать участок.

К июлю в закрытых для иностранных собственников районах Севастополя осталось 987 земельных участков, принадлежащих гражданам других государств. Об этом сообщает «Севастопольская газета» со ссылкой на справку Севреестра.

«На основании сведений, содержащихся в ЕГРН, количество земельных участков в приграничной зоне на территории города Севастополя, которые находятся в собственности иностранных граждан, по состоянию на 1 января 2021 года составило 1827, по состоянию на 21 июня 2021 года таких земельных участков зарегистрировано 987», — говорится в ответе Севреестра на информационный запрос издания.

Таким образом, число «иностранных» земельных участков в Севастополе за полгода сократилось вдвое.

Напомним, что с 20 марта 2021 года гражданам других государств запрещено владеть земельными участками в приграничных районах Севастополя и Крымского полуострова вообще. Запрет иностранцам на владение землей на приграничных территориях установлен Земельным кодексом Российской Федерации, а конкретный перечень таких территорий определяется указом Президента РФ. Севастополь был включен в этот указ в марте 2020 года.

В городе-герое в перечень «закрытых» для иностранных землевладельцев зон попали 8 из 10 муниципальных округов: Андреевский, Балаклавский, Гагаринский, Качинский, Ленинский, Нахимовский и Орлиновский районы Севастополя, а также город Инкерман.

Верхнесадовский и Терновский муниципальные округа в перечень не входят, так как не являются приграничными.

Судьба участков, собственники которых не обзавелись российским паспортом или не озаботились переоформлением на каких-нибудь доверенных россиян, в точности не ясна. Как отмечал крымский адвокат Тейфук Гафаров, в отсутствие активности со стороны собственников муниципалитет может принудительно реализовать эти земельные участки, передав полученные от этого денежные средства иностранным владельцам.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферопольцы могут дешево выкупить участки городской земли. Владельцы недвижимости, расположенной на муниципальной земле в столице Крыма, смогут выкупить ее по цене существенно ниже кадастровой стоимости в случае, если будет выполнен ряд условий.

Крымчанам пообещали распродать землю под Симферополем по льготной цене. В селе Родниковом Симферопольского района уже сформирован участок площадью более 100 га, где крымчане смогут приобрести по льготной цене (25% от стоимости) земельный участок с коммуникациями и подъездными путями.

Украинская компания получила большой участок у мыса Меганом. Сотрудник Госкомрегистра Крыма из Евпатории помог украинской компании получить большой земельный участок у мыса Меганом.

В Крыму возбудили уголовное дело по факту порчи земли. В Ялте возбуждено уголовное дело по факту порчи земли.