Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Власти Керчи отчитались о выплатах пострадавшим от потопа ● Власти Крыма решили на месяц освободить от коммунальных платежей пострадавших от потопа ● Во время ливней в Крыму зафиксировали 1500 оползней ● Шторм обрушится на Симферополь в ближайшие часы ● Несколько домов подтопило в городе Саки после сильного ливня
В Роспотребнадзоре рассказали о качестве воды в Ялте
фото © Podrobnosti.ua
Показатели качества воды в водопроводной сети Ялты значительно улучшились и приблизились к «питьевым».
Об этом на заседании штаба по противодействию ЧС сообщила глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
«Контроль качества водоснабжения в районе Большой Ялты проводился в усиленном режиме. С 18 июня было отобрано более 2,5 тысяч проб», - заявила Пеньковская. При том, что в обычных условиях их число не превышает тридцати в месяц, добавила она.
По словам главного санитарного врача Крыма, уже в конце этой недели ее могут признать пригодной для употребления в пищу. Соответствующее решение может быть принято оперштабом Ялты в пятницу или субботу.
Ранее управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю организовало работу по контролю соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и качества продуктов питания в пострадавших от наводнения районах республики.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Крыма решили на месяц освободить от коммунальных платежей пострадавших от потопа. В Крыму тех, кто пострадал от подтоплений после обильных осадков, до конца июля освобождают от платы за коммунальные услуги, в частности за свет и воду.
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