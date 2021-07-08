В Роспотребнадзоре рассказали о качестве воды в Ялте

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Показатели качества воды в водопроводной сети Ялты значительно улучшились и приблизились к «питьевым».

Об этом на заседании штаба по противодействию ЧС сообщила глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Контроль качества водоснабжения в районе Большой Ялты проводился в усиленном режиме. С 18 июня было отобрано более 2,5 тысяч проб», - заявила Пеньковская. При том, что в обычных условиях их число не превышает тридцати в месяц, добавила она.

По словам главного санитарного врача Крыма, уже в конце этой недели ее могут признать пригодной для употребления в пищу. Соответствующее решение может быть принято оперштабом Ялты в пятницу или субботу.

Ранее управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю организовало работу по контролю соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и качества продуктов питания в пострадавших от наводнения районах республики.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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