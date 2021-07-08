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В Крыму танкисты отработали стрельбу по вражеским вертолетам

17:41 четверг, 8 июля 2021
В Крыму танкисты отработали стрельбу по вражеским вертолетам

фото © rg.ru

Российские танкисты провели стрельбы на полигоне в Крыму по целям, имитирующим вертолеты.

Об этом со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота сообщает РИА Новости.

«На полигоне Ангарский в республике Крым экипажи танков Т-72Б3 соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения», - говорится в сообщении.

Стрельба по внезапно появляющимся мишеням, имитирующими боевые машины, расчеты РПГ и вертолеты условного противника, выполнялась танкистами на расстояниях от 1 до 2 километров. Средняя дальность до целей составляла около 1,7 километра.

«Мишени появлялись в зоне огневого поражения на короткое время, что требовало от танкистов мгновенной реакции. Кроме того, выполнение огневых задач усложнялось поступлением вводных по распределению целей, сосредоточению огня на одной цели, одиночному и групповому маневрированию в ходе учебного боя», - отмечается в сообщении.

Всего в стрельбах участвовали около 200 военнослужащих и порядка 10 танков Т-72Б3.

В это же время крупные маневры Sea Breeze проходят в северо-западной части Черного моря. В них до 10 июля будут задействованы 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и членов НАТО.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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