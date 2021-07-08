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Происшествия

В Крыму погиб известный журналист из Санкт-Петербурга

13:15 четверг, 8 июля 2021
В Крыму погиб известный журналист из Санкт-Петербурга

фото © скриншот видео ntv.ru

Бывший корреспондент Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Санкт-Петербург» Михаил Михайлов утонул в Ялте, передает НТВ.

По информации телеканала, журналист отправился купаться в шторм, несмотря на запрет властей Ялты.

«Известно, что Михаил нырнул в море и не смог выбраться из волн. Свидетелям происшествия удалось вытащить его на берег, где рядом оказались врачи. Но, к сожалению, спасти Михаила не удалось», — говорится в сообщении.

В службу информационного вещания Ленинградского телевидения Михайлов пришел 30 лет назад. Известен по своей работе на телестанции «Факт» в программе «Информ ТВ», в программе «Вести» на ГТРК «Санкт-Петербург». В последние годы вел собственные интернет-проекты.

Напомним, что библейский потоп, обрушившийся на Крым, уже унес три жизни: две в Ялте, одну в Бахчисарайском районе. На этой неделе ливень прошел в северных и западных районах полуострова.

В тексте использованы материалы: Форпост

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