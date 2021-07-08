Потоп в Крыму
Развитие сюжета: В Роспотребнадзоре рассказали о качестве воды в Ялте ● Власти Керчи отчитались о выплатах пострадавшим от потопа ● Власти Крыма решили на месяц освободить от коммунальных платежей пострадавших от потопа ● Во время ливней в Крыму зафиксировали 1500 оползней ● Шторм обрушится на Симферополь в ближайшие часы
В Крыму оценили ущерб, нанесенный стихией объектам культуры
Сумма ущерба, нанесенного в результате разгула стихии объектам культуры Ялты и Керчи, на данный момент оценивается в 709 млн рублей.
Об этом сообщила министр культуры РК Арина Новосельская.
«На сегодняшний день сумма ущерба, нанесенного в результате ЧС учреждениям сферы культуры и искусств в Ялте и Керчи, составляет 709 млн рублей. Подготовлен предварительный список государственных и муниципальных объектов капитального ремонта », - рассказала глава ведомства, уточнив, что в него на данный момент вошли 18 учреждений культуры, работа по оценке ущерба продолжается.
После согласования пакет документов направят в Минэкономразвития Крыма и Минкульт России для выделения средств из резервных фондов на проведение ремонтных работ.Ранее председатель комитета крымского парламента по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков сообщил, что в Крыму проверяют объекты культуры на предмет повреждений в результате непогоды.
Черноморский циклон обрушил сильные ливни на Керчь и Ялту 17 и 18 июня. В результате обильных осадков города оказались в зоне наводнений, пострадали сотни домов. Позже в Ялте еще несколько раз фиксировали подтопления – 26 июня, 4 июля и 6 июля. На ликвидацию последствий наводнений в городах в Крым прибыли дополнительные отряды МЧС и Минобороны. Ущерб от подтоплений власти региона предварительно оценили в 12,5 миллиарда рублей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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