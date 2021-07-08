Социальной защитой севастопольцев займется уроженка Якутска

Директор департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Станислав Борисенко, работавший на этом посту с 2014 года, ушел с должности по собственному желанию.

«Под руководством Станислава Владимировича ведомство было сформировано и эффективно выполняло возложенные на него задачи развития социальной сферы города. Два года нашей совместной работы были очень плодотворными, Станислав Владимирович с большим профессионализмом и ответственностью нес на себе одно из самых сложных направлений работы Правительства, особенно в период борьбы с пандемией, и я очень благодарен ему за это», — прокомментировал кадровую замену губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Возглавила ведомство Елена Сулягина. Уроженка Якутска, в севастопольском департаменте соцзащиты она работала с 2015 по 2020 год.

Сулягина Елена Алексеевна родилась 13 августа 1961 года в городе Якутск.

Образование высшее, в 1994 году окончила Российский социально-политический институт по специальности «Правоведение»; в 1998 году – Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С августа 1994 г по октябрь 1996 г. замещала должность начальника отдела правовой экспертизы Экспертно-правового управления Министерства социальной защиты населения Российской Федерации.

С ноября 1996 г. по сентябрь 2000 г. работала начальником отдела правовых вопросов занятости населения Правового департамента Министерства труда и социального развития Российской Федерации.

С декабря 2002 г. по август 2004 г. - начальник отдела экспертизы проектов нормативных правовых актов Правового департамента Министерства труда и социального развития Российской Федерации.

С августа 2004 г. по февраль 2006 г. - заместитель начальника Управления правового обеспечения Федеральной службы по труду и занятости.

С марта 2006 г. по август 2014 г. - заместитель начальника Правового управления, начальник Управления надзора и контроля за предоставлением государственных услуг в сфере занятости населения, начальник Управления надзора и контроля в сфере занятости населения Федеральной службы по труду и занятости.

С сентября 2015 г. по декабрь 2020 г. замещала должность первого заместителя директора департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя.

Действительный государственный советник города Севастополя 1 класса.

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Замужем, имеет двух сыновей.

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