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Общество

Сильные ливни и град ожидаются в ближайшие часы в Крыму

12:54 четверг, 8 июля 2021

Сильные ливни, грозы и град ожидаются в ближайшие часы в Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Крыму.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие один-три часа и до конца суток 8 июля в Крыму ожидаются сильный ливень, гроза, град, шквал 20-25 метров в секунду», – говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что непогода может привести к авариям на объектах энергетики, подтоплению территорий и затруднить движение на дорогах. Спасатели рекомендуют воздержаться от выхода в море и горы, а также держаться подальше от линий электропередач, слабо закрепленных рекламных конструкций.

Накануне власти Крыма отчитались о ликвидации последствий наводнения в ряде городов республики.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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