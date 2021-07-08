Общество
Сильные ливни и град ожидаются в ближайшие часы в Крыму
Сильные ливни, грозы и град ожидаются в ближайшие часы в Крыму.
Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Крыму.
«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие один-три часа и до конца суток 8 июля в Крыму ожидаются сильный ливень, гроза, град, шквал 20-25 метров в секунду», – говорится в сообщении.
В МЧС напомнили, что непогода может привести к авариям на объектах энергетики, подтоплению территорий и затруднить движение на дорогах. Спасатели рекомендуют воздержаться от выхода в море и горы, а также держаться подальше от линий электропередач, слабо закрепленных рекламных конструкций.
Накануне власти Крыма отчитались о ликвидации последствий наводнения в ряде городов республики.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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