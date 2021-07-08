Севастопольские земли захватывает привозная амброзия

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Тема раскинувшихся буйными зарослями сорняков и борьбы с ними в Севастополе этим летом стала особенно актуальной.

С начала сезона с завидной регулярностью в местном сегменте соцсетей и пабликах появляются посты горожан, обеспокоенных неряшливым внешним видом севастопольских улиц, скверов и других общественных пространств.

Теперь к этой проблеме прибавилось активное распространение в городе амброзии. Неприметный сорняк-аллерген способен вызвать сильные аллергические реакции, в том числе поллиноз.

По сообщениям горожан, амброзией заражен практически весь Гагаринский район, а также парк 60-летия СССР на проспекте Генерала Острякова и часть улицы Хрусталева.

По словам обратившей на проблему жительницы Гагаринского района, особенно буйным цветом раскинулась амброзия на площади Комбата Неустроева, на территории перед Домом культуры рыбаков и вдоль всего проспекта Октябрьской Революции.

Проблема с живучей амброзией в городе действительно существует и, как оказалось, стала особенно критичной в последнее время.

Начальник отдела благоустройства Гагаринского МО Владимир Логвинов рассказал, что амброзия была завезена в город вместе с грунтом, который в прошлом году использовали для благоустройства района и подсыпки тротуаров. Скорее всего, полагает специалист, уже зараженный амброзией грунт был привезен из степных районов Крыма и Краснодарского края.

«Почему-то люди, которые должны были проверять документы на грунт, этого не делали. Его нужно было обработать пестицидами или дать ему отлежаться два года. У нас никогда не было амброзии в таком количестве, было зафиксировано небольшое очаговое заражение на ПОР, 62. А теперь у нас весь ПОР, сквер у администрации, на Борисова, часть проспекта Сталинграда, где тротуарную сеть делали, и в сквере на Колобова массовое заражение», – отметил Владимир Логвинов.

Это предположение подтверждается и тем фактом, добавил специалист, что на расположенном рядом с завезенным грунтом родной севастопольской земле ни одного сорняка-аллергена не выявлено.

По словам Владимира Логвинова, бороться с амброзией можно несколькими способами – косить, полоть вручную или уничтожать с помощью химикатов на больших площадях. Поскольку применение химикатов в черте города небезопасно, остается два метода – покос и прополка.

«Мы уполномочены как орган местного самоуправления только косить сорную растительность на своих территориях», – уточнил он.

Делать это необходимо до периода цветения амброзии, который обычно наступает в конце июля-августе. Однако покос, убежден Владимир Логвинов, – малоэффективный способ борьбы с сорняком, поскольку он быстро восстанавливается заново.

В тексте использованы материалы: Форпост

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