Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Более 20 беременных с коронавирусом госпитализированы в Крыму ● В Крыму - рекордная смертность от коронавируса ● Аксенов поругал местный бизнес за несоблюдение антиковидных ограничений ● В Крыму COVID-19 «косит» туристов ● Аксенов очень хочет ужесточить антиковидные меры в Крыму
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
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За 7 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 342 случая новой коронавирусной инфекции.
Из общего количества заболевших 254 выявлены при обращении за медицинской помощью, 85 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5400 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 293 человека, выздоровевших за весь период – 44 722 человека.
В тексте использованы материалы: Форпост
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