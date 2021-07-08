Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

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За 7 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 342 случая новой коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 254 выявлены при обращении за медицинской помощью, 85 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5400 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 293 человека, выздоровевших за весь период – 44 722 человека.

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