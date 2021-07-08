Власть
Россия собралась оборонять Крым танками Т-72Б3М
фото © МО РФ
Танковая 126-я бригада береговой обороны (оБрБО) в Крыму получил на вооружение новейшие машины Т-72Б3М, сообщили в Минобороны.
Модель Т-72Б3М является одним из самых современных российских танков. Его арсенал позволяет поражать как надводные, так и воздушные цели. С помощью управляемых ракет боевые машины могут также сбивать вертолеты противника с десантом, а автоматизированная система управления дает танку возможность уничтожать десантные катера и даже небольшие корабли противника, рассказали в военном ведомстве.
Как объяснил экс-замглавы МИД Сергей Орджоникидзе, юго-западное направление в настоящее время нуждается в укреплении обороноспособности, пишут «Известия».
Ранее Новости Крыма сообщали:
Россия привела в боевую готовность системы С-400 для отражения атаки на Крым. Вооруженные силы РФ на фоне масштабных учений Sea Breeze провели учения ракетных систем ПВО С-400 «Триумф» по отражению массированного ракетного удара противника.
В Украине готовят оружие для уничтожения Крымского моста. Около 40 миллионов долларов потребуется Украине, чтобы разработать ракетный комплекс ЖК-360МЦ «Нептун».
В Украине заявили, что российский катер не предоставлял помощь украинским рыбакам в Черном море. В Министерстве обороны Украины опровергли сообщения российских СМИ о том, что в ночь на 3 июля ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота России оказал помощь украинскому рыболовецкому судну «ОД-2592» в Черном море.
Военные РФ проводят дезинфекцию «Артека». Минобороны России показало работы по дезинфекции международного детского центра «Артек».
Скончался экс-премьер Крыма Анатолий Франчук
Умер бывший премьер-министр Автономной Республики Крым Анатолий Франчук, ему было 85 лет.
В Крыму похитители бизнесмена получили больше 20 лет на троих
20 лет и 8 месяцев колонии в общей сложности получили три крымчанина за похищение человека и вымогательство.
В Севастополе хотят распродать тысячи земельных участков, принадлежащих украинцам
Владельцы двух тысяч участков должны были или получить гражданство России, или продать участок.
Грозовые дожди с градом надвигаются на Крым
Ливни с грозами и сильным ветром задержатся в Крыму и в среду.
23 часа назад
Аксенов очень хочет ужесточить антиковидные меры в Крыму
18 часов назад
В Крыму COVID-19 «косит» туристов
16 часов назад
Шторм обрушится на Симферополь в ближайшие часы
15 часов назад
В Крыму 335 новых случаев заражегния коронавирусом
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 335 случаев новой коронавирусной инфекции.