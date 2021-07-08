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Власть

Россия собралась оборонять Крым танками Т-72Б3М

08:37 четверг, 8 июля 2021
Россия собралась оборонять Крым танками Т-72Б3М

фото © МО РФ

Танковая 126-я бригада береговой обороны (оБрБО) в Крыму получил на вооружение новейшие машины Т-72Б3М, сообщили в Минобороны.

Модель Т-72Б3М является одним из самых современных российских танков. Его арсенал позволяет поражать как надводные, так и воздушные цели. С помощью управляемых ракет боевые машины могут также сбивать вертолеты противника с десантом, а автоматизированная система управления дает танку возможность уничтожать десантные катера и даже небольшие корабли противника, рассказали в военном ведомстве.

Как объяснил экс-замглавы МИД Сергей Орджоникидзе, юго-западное направление в настоящее время нуждается в укреплении обороноспособности, пишут «Известия».

Ранее Новости Крыма сообщали:

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