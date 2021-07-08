Ректор КФУ пошутил об использовании в вузе собственной вакцины от COVID-19

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Ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев сообщил, что в вузе использовали собственную вакцину от коронавируса. Потом он заявил, что пошутил.

Об этом он заявил на студенческом выпускном, который состоялся накануне.

«Действительно, мы один из немногих университетов в мире, который создал свою вакцину. И даже часть из нас как-то попробовали ее нелегально, тихонько. Возможно, поэтому именно сейчас в университете достаточно спокойно с точки зрения эпидемиологической обстановки», – заявил Фалалеев.

Позже ректор назвал шуткой свои слова о применении в вузе собственной вакцины от коронавируса.

«Это шутка. Думал, что это всем понятно», – заявил Фалалеев.

Торжественная церемония вручения дипломов прошла в ботаническом саду КФУ, в социальных сетях КФУ велась прямая видеотрансляция. Во время своего рассказа про собственную вакцину ректор все же предупредил студентов о необходимости соблюдения социальной дистанции.

«Я прошу вас, когда вы будете делать свои селфи и выкладывать их в Instagram и еще куда-то, чтобы не было очень близкой дистанции. Или чтобы на ваших фото не было ощущения, что здесь миллионы собрались на одной площадке. На самом деле нас здесь очень мало, мы рассредоточены на 32 гектарах ботанического сада, расстояние между нами не менее 50 метров», – добавил Фалалеев.

Ученые КФУ заявили о разработке собственной вакцины от COVID-19 в октябре 2020 года. По сообщениям пресс-службы вуза, препарат отличается от аналогов тем, что его можно и вводить как инъекцию, и вдыхать. Действие прививки изучали на генномодифицированных мышах, которых вуз специально закупил.

В феврале 2020 года ректор КФУ Андрей Фалалеев переболел новой коронавирусной инфекцией. Информацию об этом тогда подтвердили в пресс-службе вуза.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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