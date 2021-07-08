Прогноз погоды в Крыму на четверг 8 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 8 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза.), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами грозы.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 18 до 27, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 98 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 22 до 28, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 98 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 27, ночью около 22 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 86 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 22 до 29, ночью около 22 градусов. Ветер юго-восточный 11 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 97 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 24 до 28, ночью около 24 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 91 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 29, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 97 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 28, ночью около 21 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 97 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 21 до 30, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер восточный 16 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 97 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью около 17 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 75 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 24, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер юго-восточный 5 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 90 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 18 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 21, в Евпатории - 22, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 26, в Николаевке - 23, в Севастополе - 22, в Судаке - 22, на Тарханкуте - 23, в Феодосии - 24, в Ялте - 20 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 22, в Египте - 26, на Кипре - 26, в Одессе - 22, в Сочи - 24, в Турции - 26, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.

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