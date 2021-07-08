Подросток разбил голову после прыжка с батута на пляже в Севастополе

Подросток получил травму головы после прыжка с незакрепленного батута.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Компания школьников в возрасте 12 лет купалась на пляже. Один из мальчиков взобрался на надувную горку, которая была надута, спущена на воду, но не введена в эксплуатацию. Во время прыжка подросток ударился о пирс, получив незначительную травму головы. Он был доставлен в больницу, где ему обработали рану, после чего мальчик был отпущен домой», – сообщила Постнова.

СК проводит проверку по факту произошедшего. Следователи дадут оценку действиям собственника аттракциона на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК России).

По результатам проверки будет принято процессуальное решение согласно закону.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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