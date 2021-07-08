Происшествия
Подросток разбил голову после прыжка с батута на пляже в Севастополе
Подросток получил травму головы после прыжка с незакрепленного батута.
Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«Компания школьников в возрасте 12 лет купалась на пляже. Один из мальчиков взобрался на надувную горку, которая была надута, спущена на воду, но не введена в эксплуатацию. Во время прыжка подросток ударился о пирс, получив незначительную травму головы. Он был доставлен в больницу, где ему обработали рану, после чего мальчик был отпущен домой», – сообщила Постнова.
СК проводит проверку по факту произошедшего. Следователи дадут оценку действиям собственника аттракциона на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК России).
По результатам проверки будет принято процессуальное решение согласно закону.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Феодосии этой ночью горела квартира в многоэтажке. Сегодня ранним утром в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о задымлении в квартире на 3 этаже пятиэтажного жилого дома в Феодосии на улице Шевченко, сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.
Туристам из Белоруссии вернули разбитый автомобиль, смытый крымской рекой. Крымские спасатели извлекли из реки Коккозка в Бахчисарайском районе унесенный потоком автомобиль туристов из Белоруссии.
Полиция Севастополя просит помочь с информацией о трупе в ящике. Управление МВД России по Севастополю просит обратиться всех, кто располагает какой-либо информацией о личности неустановленного мужчины, труп которого был обнаружен 13 октября 2020 г. в районе Максимовой дачи.
В центре Севастополя машина врезалась в столб: пострадал ребенок. В Севастополе на спуске к площади Ушакова в результате ДТП перевернулся автомобиль, пострадал водитель и находившийся в салоне ребенок.
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
За 7 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 342 случая новой коронавирусной инфекции.
В Крыму похитители бизнесмена получили больше 20 лет на троих
20 лет и 8 месяцев колонии в общей сложности получили три крымчанина за похищение человека и вымогательство.
В Севастополе хотят распродать тысячи земельных участков, принадлежащих украинцам
Владельцы двух тысяч участков должны были или получить гражданство России, или продать участок.
Ливни в Крыму: под Бахчисараем реки вышли из берегов и сошел сель
Из-за сильных ливней реки Бельбек и Коккозка вышли из берегов в Бахчисарайском районе Крыма, возникла угроза подтопления жилых домов в нескольких селах. Также в районе села Соколиное сошел селевой поток.
4 июля
Скончался экс-премьер Крыма Анатолий Франчук
5 часов назад
Данные о запасах и качестве воды под Азовским морем будут известны в августе
Компания-подрядчик ведет работы по исследованию запасов и качества воды под Азовским морем.