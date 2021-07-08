Обстоятельства смерти беременной с COVID-19 в Крыму проверяет СК

Обстоятельства гибели в Крыму беременной женщины и младенца в результате заражения коронавирусной инфекцией проверяет Следком, специалисты оценят также действия медицинского персонала.

Об этом со ссылкой на старшего помощника руководителя СУСК РФ Ольгу Постнову сообщает РИА Новости.

Беременная 26-летняя женщина обратилась к медикам с недомоганием 9 июня, однако тест на коронавирус ей сделан не был. Только 15 июня все члены семьи сами сдали анализ на COVID-19, который подтвердил заражение. Женщину госпитализировали в Восходненскую больницу Красногвардейского района Крыма, откуда позднее ее с 80% поражением легких направили в Симферополь. 25 июня врачи решили сделать кесарево сечение из-за ее плохого состояния, ребенок весом 480 граммов скончался на следующий день в перинатальном центре, родильница скончалась в госпитале на следующий день. Об обстоятельствах трагедии в соцсети сообщил отец и муж покойных, отметив, что обратился в Минздрав Крыма с просьбой оценить действия медиков.

«После выявления поста мужчины в соцсетях была незамедлительно организована процессуальная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства случившегося», - сообщила Постнова.

Проверку по этому факту проводит и республиканский Минздрав. Как накануне сообщил на своей странице в Фейсбук министр здравоохранения РК Александр Остапенко, он уже встретился с заявителем. По его словам, ранее он также встречался с беременной женщиной и ее мамой - работницей Красногвардейской больницы, но по иным поводам. Остапенко проинформировал, что в больнице были выявлены грубые системные нарушения в работе.

«Хочу также вас проинформировать, что еще в мае месяце я подал соответствующие документы на согласование по освобождению от занимаемой должности главного врача Красногвардейской районной больницы за системные и грубые нарушения в работе и организации деятельности медицинского учреждения. Еще раз хочу всех уверить о личном контроле за ходом проверок на всех уровнях и принятием незамедлительных управленческих решений», - заключил Остапенко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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