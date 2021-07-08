Невезучий «лайнер»: «Князь Владимир» протаранил теплоход

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Теплоход «Князь Владимир» совершил навал на грузовое судно «Русич-6» при заходе в порт Таганрога.

Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следкома РФ.

«По предварительным данным, 7 июля при заходе в Таганрогский морской торговый порт теплоход «Князь Владимир» совершил навал на теплоход «Русич 6». В результате произошедшего пострадавших нет, ущерб устанавливается», - рассказали в ведомстве.

Следователи Ростовского следственного отдела на транспорте уже осмотрели место происшествия и теплоходы, сейчас опрашиваются капитаны и собственники судов. Обстоятельства случившегося выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, подытожили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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