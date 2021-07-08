Мэр Ялты вакцинировалась от COVID-19 в честь праздника

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Глава администрации Ялты Янина Павленко, которая в прошлом году перенесла коронавирусную инфекцию, решила вакцинироваться.

Прививку в День семьи, любви и верности поставили и все члены ее семьи, а также чиновники администрации города.

«Сегодня вместе с большой моей семьей, сотрудниками администрации, присоединилась к армии вакцинированных. Всего в Ялте первым компонентом привито более 21 тысячи человек и почти 13,5 – полностью завершили процедуру. Всего в городе работает 20 стационарных пунктов и 4 мобильных бригады. В одном из самых доступных – на площади Советской, прямо перед зданием администрации – сегодня и вакцинировалась. Быстро, надежно и почти без отрыва от производства», – отметила Павленко.

Глава администрации также рассказала о том, как год назад перенесла болезнь и почему решила вакцинироваться. «В числе первых я переболела ковидом. Это было в апреле-мае прошлого года. Переболела очень серьезно, поражение обоих легких было до 50%. Очень тяжелое было течение болезни, – поделилась Павленко. – Видя сегодня, какая серьезная ситуация в целом с ковидом, я приняла для себя взвешенное решение, несмотря на то, что у меня все еще достаточно высокий уровень антител в организме, сделать прививку для того чтобы защитить свое здоровье. В День семьи, любви и верности привилась не только я, но и вся моя семья».

На территории Ялты в связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией действует ряд ограничений. В частности, полностью запрещена работа дискотек, ночных клубов, караоке и танцевальных залов. Количество посетителей в театрах и кинотеатрах ограничено 50% от вместимости.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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