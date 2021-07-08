Личные вещи святителя Луки Крымского продадут на аукционе в Москве

Вещи из личного архива святителя Луки Крымского (в миру Валентин Войно-Ясенецкий) продадут на аукционе в Москве.

Объявление об этом размещено на сайте аукционного дома «12-й стул».

«На выставке будут представлены рукописи произведений, речей и проповедей Свт. Луки, рисунки, фотографии, книги из его библиотеки, а также личные предметы: чернильница, карандашница, два рушника, покрывало, церковный покров и прочее», – говорится в сообщении.

По словам куратора выставки Ивана Ефимова, аукцион личных вещей святителя Луки – случай беспрецедентный. «Дело в том, что Лука Крымский, в отличие от святых древности и Нового времени – почти наш современник. К тому же и как крупный ученый и как духовный писатель и проповедник он оставил после себя большое материальное наследие – рукописи, фотографии, личные предметы и так далее. И это уникальная возможность – не только увидеть, но и приобрести, владеть, передавать реликвии по наследству или в дар церкви», – пояснил он.

В частности, в ходе торгов продадут часть иллюстрированной палитры с изображением крестьянина на сенокосе (стартовая цена 250 тысяч рублей), фотографию Луки с родственниками в Алуште (70 тысяч рублей), рукопись теологического трактата «К выяснению вопроса о зле и страдании» (70 тысяч рублей). Также выставят на продажу фотопленки, папку из-под рукописей, поздравления и прочие предметы. Общая начальная стоимость выставленных на продажу вещей (всего 82 предмета) составляет около 2 млн рублей.

Валентин Войно-Ясенецкий – выдающийся хирург, священнослужитель. Внес неоценимый вклад в развитие врачебного дела, причислен к лику святых.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 7 июля. Сегодня, 7 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Конька весом 200 кг установили на дне моря в Крыму. Крымские дайверы установили на дне Двуякорной бухты в феодосийском поселке Орджоникидзе фигуру морского конька из арматуры и бетона.

Какой сегодня праздник 6 июля. Сегодня, 6 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

«Это не геройство, это тупость»: блогеры о купающихся в Ялте отдыхающих. 18 июня 2021 в Ялте произошло наводнение. Менее чем за сутки выпала трехмесячная норма осадков. Вода несла с гор грязь и камни. Затопило и засыпало десятки домов, пострадали 54 человека.