Общество
Крымским автовладельцам не по карману новые авто
фото © www.zr.ru
Доступность новых автомобилей в России стремительно снижается: за последнее десятилетие число «семилеток» и более новых авто в стране снизилось с 58% до 12%.
К такому выводы пришли эксперты автомобильного сайта «Дром».
По мнению экспертов, старение автопарка обусловлено высокой стоимостью новых авто по отношению к размерам доходов подавляющего большинства граждан. И, так как предпосылок к изменению ситуации нет, автопарк страны продолжит стареть, уверены аналитики.
«Десять лет назад доля машин в России возрастом до 7 лет включительно составляла 58%, сейчас таких машин всего 12%», - говорится в результатах исследования. Кроме того, уточняется, что за первое полугодие 2021 года цены на новые машины выросли в среднем на 7%, а на б/у машины – на 9%.
Аналитики отмечают, что за последние полгода средний возраст автопарка в стране вырос на 5 месяцев и составил 14,8 лет, в Крыму немного меньше – 14,5 лет.
«Самыми «молодыми» марками на дорогах полуострова являются Geely (средний возраст - 8,6 лет), Kia (9,4 лет) и Skoda (10,2 лет). Самыми «взрослыми» являются «Лады», их средний возраст составляет 18,3 лет, на втором месте Opel (19,1 лет), на третьем – Honda (16,3 лет)», - уточняют эксперты.
Кроме того, сообщается, что самый «свежий» автопарк находится в Татарстане. Здесь средний возраст авто составляет 9,8 лет. На втором месте рейтинга Москва, где средний возраст автомобилей равен 11,3 года. На третьем месте – Ханты-Мансийский АО (11,4 лет). В группе анти-лидеров Дальний Восток и Сибирь. На Камчатке средний возраст машины составляет 19,5 лет, на Алтае – 19,4 лет, в Еврейской автономной области – 19 лет.
Исследование было проведено на основе миллиона объявлений о продаже подержанных автомобилей в 2021 году.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В ГИБДД Крыма рассказали, как будут решать проблему пробок на дорогах. В Крыму рассматривается вопрос перенаправления транзитного транспорта с трассы «Таврида» через Трудовое и Ивановку на Перевальное.
В Севастополе введут ограничения для электросамокатов. Вслед за Санкт-Петербургом определить правила для электротранспорта, самокатов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности, решили в Севастополе.
У вылетевшего из Симферополя в Москву самолета отказала автоматика. В «Шереметьево» приземлился пассажирский самолет Симферополь – Москва, у которого произошла поломка.
Более 15 млн автомобилей проехало по Крымскому мосту за три года. Более 15 миллионов автомобилей проехало по Крымскому мосту с момента открытия.
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
За 7 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 342 случая новой коронавирусной инфекции.
В Крыму похитители бизнесмена получили больше 20 лет на троих
20 лет и 8 месяцев колонии в общей сложности получили три крымчанина за похищение человека и вымогательство.
В Севастополе хотят распродать тысячи земельных участков, принадлежащих украинцам
Владельцы двух тысяч участков должны были или получить гражданство России, или продать участок.
Ливни в Крыму: под Бахчисараем реки вышли из берегов и сошел сель
Из-за сильных ливней реки Бельбек и Коккозка вышли из берегов в Бахчисарайском районе Крыма, возникла угроза подтопления жилых домов в нескольких селах. Также в районе села Соколиное сошел селевой поток.
4 июля
Скончался экс-премьер Крыма Анатолий Франчук
5 часов назад
Данные о запасах и качестве воды под Азовским морем будут известны в августе
Компания-подрядчик ведет работы по исследованию запасов и качества воды под Азовским морем.