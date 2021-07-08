Крымским автовладельцам не по карману новые авто

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Доступность новых автомобилей в России стремительно снижается: за последнее десятилетие число «семилеток» и более новых авто в стране снизилось с 58% до 12%.

К такому выводы пришли эксперты автомобильного сайта «Дром».

По мнению экспертов, старение автопарка обусловлено высокой стоимостью новых авто по отношению к размерам доходов подавляющего большинства граждан. И, так как предпосылок к изменению ситуации нет, автопарк страны продолжит стареть, уверены аналитики.

«Десять лет назад доля машин в России возрастом до 7 лет включительно составляла 58%, сейчас таких машин всего 12%», - говорится в результатах исследования. Кроме того, уточняется, что за первое полугодие 2021 года цены на новые машины выросли в среднем на 7%, а на б/у машины – на 9%.

Аналитики отмечают, что за последние полгода средний возраст автопарка в стране вырос на 5 месяцев и составил 14,8 лет, в Крыму немного меньше – 14,5 лет.

«Самыми «молодыми» марками на дорогах полуострова являются Geely (средний возраст - 8,6 лет), Kia (9,4 лет) и Skoda (10,2 лет). Самыми «взрослыми» являются «Лады», их средний возраст составляет 18,3 лет, на втором месте Opel (19,1 лет), на третьем – Honda (16,3 лет)», - уточняют эксперты.

Кроме того, сообщается, что самый «свежий» автопарк находится в Татарстане. Здесь средний возраст авто составляет 9,8 лет. На втором месте рейтинга Москва, где средний возраст автомобилей равен 11,3 года. На третьем месте – Ханты-Мансийский АО (11,4 лет). В группе анти-лидеров Дальний Восток и Сибирь. На Камчатке средний возраст машины составляет 19,5 лет, на Алтае – 19,4 лет, в Еврейской автономной области – 19 лет.

Исследование было проведено на основе миллиона объявлений о продаже подержанных автомобилей в 2021 году.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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