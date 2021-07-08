Крымчанин получил условный срок за вылов рыбы в Азовском море

Ленинский районный суд Крыма приговорил руководителя рыболовной бригады к условному сроку за незаконный вылов водных биологических ресурсов в Азовском море.

Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

«Установлено, что рыболовецкая бригада под руководством гражданина РФ 1991 года рождения летом прошлого года осуществляла незаконный промысел биоресурсов в акватории Азовского моря на территории Прибрежного аквального комплекса у мыса Хрони, – говорится в сообщении. – Используя запрещенные орудия лова, рыбаки незаконно добыли больше 2 300 экземпляров морских биоресурсов».

В Погрануправлении отметили, что, согласно заключению экспертизы, причиненный ущерб составил свыше 130 тысяч рублей. В отношении бригадира было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов.

«Ленинский районный суд Республики Крым признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года и четыре месяца условно, с испытательным сроком два года. Суд обязал мужчину возместить в полном объеме причиненный государству ущерб. Приговор суда вступил в законную силу», – уточнили пограничники.

В ведомстве отметили, что указанная особо охраняемая природная территория площадью 180 гектаров является государственным памятником природы регионального значения. Там запрещена любая деятельность, в том числе любительское и промышленное рыболовство.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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