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Общество

Крымчане везут с Украины колбасу в чемоданах

17:18 четверг, 8 июля 2021

За три месяца сотрудники Южного управления Россельхознадзора не пропустили в Крым почти полтонны запрещенных к ввозу продуктов питания.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«За второй квартал 2021 года инспекторы Южного межрегионального управления Россельхознадзора пресекли ввоз в Крым с Украины 470,6  кг продукции животного происхождения. Среди продуктов – колбасы домашние и производственного изготовления, мясная нарезка, яйца и прочее», – говорится в сообщении.

Запрещенные к ввозу товары были выявлены в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» в ручной клади и багаже личного автотранспорта пассажиров, следующих с Украины.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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