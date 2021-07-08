Общество
Крымчане везут с Украины колбасу в чемоданах
За три месяца сотрудники Южного управления Россельхознадзора не пропустили в Крым почти полтонны запрещенных к ввозу продуктов питания.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«За второй квартал 2021 года инспекторы Южного межрегионального управления Россельхознадзора пресекли ввоз в Крым с Украины 470,6 кг продукции животного происхождения. Среди продуктов – колбасы домашние и производственного изготовления, мясная нарезка, яйца и прочее», – говорится в сообщении.
Запрещенные к ввозу товары были выявлены в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» в ручной клади и багаже личного автотранспорта пассажиров, следующих с Украины.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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