Какой сегодня праздник 8 июля

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Сегодня, 8 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всероссийский день семьи, любви и верности

Ежегодно 8 июля отмечается важный российский праздник — День семьи, любви и верности. Символично, что впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен в России годом семьи.

Этот праздник учрежден по инициативе депутатов Государственной Думы РФ, которая была поддержана всеми традиционными религиозными организациями России — ведь идея празднования Дня семьи, любви и верности не имеет конфессиональных границ. В каждой религии есть примеры семейной верности и любви.

Идея праздника возникла у жителей города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля.

День памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских

Петр и Феврония — покровители семьи и брака. Их брак многие века является образцом христианского супружества.

Из книги «Великое наследие» Д.С. Лихачева:«Героиня повести — дева Феврония. Она мудра народной мудростью. Она загадывает мудрые загадки и умеет без суеты разрешать жизненные трудности. Она не возражает врагам и не оскорбляет их открытым поучением, а прибегает к иносказанию, цель которого — преподать безобидный урок: ее противники сами догадываются о своих ошибках.

Она творит чудеса походя: заставляет за одну ночь расцвесть в большое дерево воткнутые для костра ветви. Ее животворящая сила распространяется на все окружающее. Крохи хлеба в ее ладони превращаются в зерна благоуханного ладана.

Князь Петр пытается обмануть ее только один раз, вначале, когда он решает не жениться на ней, вопреки своему обещанию. Но после первого же урока, преподанного ему Февронией, он слушает ее во всем и, обвенчавшись, живет с нею в согласии, их любовь переступает и за порог смерти».

Феврония Русальница

8 июля (25 июня по старому стилю) православная церковь отмечает святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев. В народе день Петра и Февронии имел еще одно название - Феврония Русальница.

Также сегодня, 8 июля, отмечают такие праздники:

- День зенитно-ракетных войск Вооруженных Сил России

- День семьи в Украине

- День обнаруженных заначек

- День общения со вселенной

- Всемирный день борьбы с аллергией

- Всемирный день разоблачений (World Disclosure Day)

- День шоколада с миндалем (National Chocolate with Almonds Day) в США

- День отца в Уругвае

- День инвалидов и пожилых людей в Таджикистане

Сегодня именины празднуют: Петр, Прокопий, Давид, Константин, Федор, Феодора, Денис, Изабелла, Ефросиния (Евфросиния), Виргиния, Дементий (Дометий), Евтропия, Леонида, Ливия, Симон (Симеон), Феврония.

Что происходило 8 июля в прошлые годы

52 - принята дата основания Парижа.

1573 - Булонским эдиктом положен конец 4-летней войне французских католиков и гугенотов.

1618 - за «околдование» французской королевы была казнена камеристка Марии Медичи.

1659 - Битва под Конотопом.

1663 - английский король объявил Хартию Род-Айленду, которая оставалась конституцией острова вплоть до 1842 года.

1686 - австрийские войска освободили Буду от турецкого владычества, длившегося с 1541 года.

1709 - Полтавская битва.

1777 - Вермонт стал 1-м штатом, отменившим рабство.

1796 - государственный департамент США выдал первый паспорт гражданина США.

1889 - вышел первый номер газеты «The Wall Street Journal».

1901 - во Франции введено ограничение скорости движения автомобилей в городах10 км/час.

1907 - в Нью-Йорке прошло первое представление самого знаменитого американского варьете первой половины XX века «Ziegfeld Follies», организованного импресарио Флоренцем Зигфельдом.

1915 - указ о мобилизации на принудительные работы 400 тыс. жителей Туркестана и степных областей. Массовое восстание казахских племен было жестоко подавлено.

1918 - в Киеве создан Государственный Сенат Украины.

1920 - английская колония Восточная Африка переименована в Кению.

1958 - совершил первый полет первый послевоенный немецкий вертолеттрехместный Боргварт «Колибри I», построенный Генрихом Фокке.

1969 - Вьетнамская война: начат вывод американских войск из Южного Вьетнама, завершившийся через три с половиной года.

1972 - президент США Никсон объявил о том, что СССР в течение 3 лет закупит американское зерно на сумму 750 миллионов долларов.

2008 - Чешская Республика стала 18-м членом Европейского космического агентства.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 8 июля. Какие праздники будут завтра?

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