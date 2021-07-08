Как не попасться в ловушку мошенников на курортах

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Деятельность фотографов, которые навязчиво предлагают отдыхающим на курортах сделать фотоснимок с животными, является мошенничеством.

Об этом заявил в интервью радио Sputnik глава Московской коллегии адвокатов Андрей Князев.

По словам специалиста, данная афера осуществляется по классической схеме: человека заставляют взять на руки какого-то зверька, затем делают фотографии, после чего начинают требовать деньги за предоставленные услуги. Адвокат подчеркнул, что такое навязывание услуг запрещено и регулируется Федеральным законом «О защите прав потребителей», и назвал это мошенничеством.

«То есть люди требуют деньги за фотографии, когда не озвучили цену с самого начала или как минимум не информировали о ее размере», - объяснил Князев.

Эксперт порекомендовал не поддаваться настойчивым требованиям заплатить за полученные фотографии. По его словам, данный род деятельности практически всегда официально не зарегистрирован, а значит, является незаконным предпринимательством.

«Это мошенники, не нужно на них реагировать. Но если у вас есть желание, то можно пойти пожаловаться в полицию», - отметил Князев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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