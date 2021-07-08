Депутаты поддержали предложение о строительстве детского хосписа в Севастополе

Депутаты Законодательного собрания Севастополя высказались в поддержку строительства детского хосписа.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Необходимо получить разрешение на строительство как можно скорее, не дожидаясь принятия генерального плана развития территории», – сказала сегодня на расширенном заседании комитета по здравоохранению и соцполитике председатель комиссии Татьяна Щербакова.

Депутаты обратятся в профильные ведомства с просьбой оказать содействие в необходимых мероприятиях.

По словам Щербаковой, сейчас необходимо разработать документацию по планировке территории, обсудить меры по предотвращению подтоплений, уточнить статус зоны строительства как объекта культурного наследия, а также проверить состояние водоохранной зоны и инженерно-технического обеспечения.

Паллиативный центр «София» выступает инициатором строительства детского хосписа в селе Орловка под Севастополем. Предполагается, что это будет двухэтажное здание вместимостью до 20 детей. Комплекс будет включать лечебный стационар для проживания и реабилитации, столовую и храм.

Проект хосписа разработали в 2015 году. Департамент архитектуры и градостроительства Севастополя обосновывал отказ в выдаче разрешения на строительство отсутствием актуального генплана города.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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