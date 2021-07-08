Данные о запасах и качестве воды под Азовским морем будут известны в августе

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Компания-подрядчик ведет работы по исследованию запасов и качества воды под Азовским морем.

Результаты будут известны в начале августа, заявил сегодня вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов.

«Работы ведутся. Первоначальные данные, которые получены, скажем так, не дают нам полной картины по объемам и качеству. Подрядчик продолжает вести изыскательские работы, в первой декаде августа будет ясно», – сказал Кабанов журналистам.

Идею добывать воду из-под Азовского моря озвучил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в конце 2020 года.

По данным акционерного общества «Росгеология», величина современного подруслового стока Дона, Кубани, Бейсуга и других рек в акваторию Азовского моря может составлять до 2 млрд куб. м в год, что позволяет рассчитывать на возможность ежегодного забора воды из всех потенциальных источников подруслового стока в объеме до 0,5-1,2 млрд куб. м.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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