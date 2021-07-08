Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму - рекордная смертность от коронавируса ● Аксенов поругал местный бизнес за несоблюдение антиковидных ограничений ● В Крыму COVID-19 «косит» туристов ● Аксенов очень хочет ужесточить антиковидные меры в Крыму ● Коронавирус в Севастополе: данные за сутки
Более 20 беременных с коронавирусом госпитализированы в Крыму
В медицинские учреждения Крыма поступили 24 беременные женщины с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Об этом на заседании оперативного штаба по коронавирусу сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.
«На искусственной вентиляции легких находятся трое», — отметил министр.
Напомним, как сообщал ForPost, крымские медики не спасли беременную женщину и ее недоношенного ребенка от коронавируса. Девочка, родившаяся на 24-й неделе, умерла в реанимации перинатального центра столицы Крыма. А на следующий день ее 26-летняя мать скончалась в ковидном госпитале Симферополя.
По информации главы республики Сергея Аксенова, за истекшие сутки подтверждено 335 новых случаев COVID-19. Зафиксировано также рекордное количество смертей за неделю.
«Подтвержден рекорд — 2221 случай заболевания коронавирусной инфекцией за неделю. Зарегистрировано 54 летальных исхода», — сообщил Аксенов.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 50 648 человек. Выздоровевших за весь период 44 429 человек, скончались 1559 человек.
В тексте использованы материалы: Форпост
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