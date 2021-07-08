Аксенов пообещал пересажать местных чиновников

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Глава Крыма заявил, что ожидаются заключения под стражу «персонажей», ответственных за провал благоустройства ряда территорий.

«Я вчера с Павлом Леонидовичем Карандой, министром МВД Крыма этот вопрос проговорил. Сейчас из экспертизы ожидают выход заключения. Я ожидаю заключения под стражу отдельных персонажей, которые занимались этим процессом. Тут только тюрьма может исправить ситуацию, адекватной реакции там нет», — сказал Аксенов на заседании оперштаба по реализации инфраструктурных проектов в республике.

Глава республики добавил, что проблемы могут возникнуть у ответственных за обустройство междворовых проездов на улице Бела Куна 31, 33, 35 в крымской столице.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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