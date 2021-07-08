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Коронавирус в Крыму

COVID в Севастополе: данные за сутки

В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 115 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

117 человек выписаны с выздоровлением, четверо пациентов скончались.

Всего в городе с начала пандемии выявлено 17 561 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 15 282 пациента выздоровели, 768 умерли.

Пока рекордным количеством заразившихся коронавирусной инфекцией за весь период пандемии в Севастополе остается показатель 121, зафиксированный пятого июля.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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