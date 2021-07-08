Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти хотят ограничить детский туризм в Крыму ● Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму ● Более 20 беременных с коронавирусом госпитализированы в Крыму ● В Крыму - рекордная смертность от коронавируса ● Аксенов поругал местный бизнес за несоблюдение антиковидных ограничений
COVID в Севастополе: данные за сутки
В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 115 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
117 человек выписаны с выздоровлением, четверо пациентов скончались.
Всего в городе с начала пандемии выявлено 17 561 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 15 282 пациента выздоровели, 768 умерли.
Пока рекордным количеством заразившихся коронавирусной инфекцией за весь период пандемии в Севастополе остается показатель 121, зафиксированный пятого июля.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Более 20 беременных с коронавирусом госпитализированы в Крыму. В медицинские учреждения Крыма поступили 24 беременные женщины с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
В Крыму - рекордная смертность от коронавируса. Рекордное количество смертей от коронавируса зафиксировано в Крыму за истекшую неделю.
В Крыму COVID-19 «косит» туристов. У туристов в Крыму стали чаще выявлять новую коронавирусную инфекцию, за последнюю неделю число заболевших гостей полуострова выросло в три раза.
Аксенов очень хочет ужесточить антиковидные меры в Крыму. Глава республики Сергей Аксенов готов пойти на ужесточение коронавирусных ограничений в Крыму, если эпидситуация не стабилизируется.
Аксенов пообещал пересажать местных чиновников
Глава Крыма заявил, что ожидаются заключения под стражу «персонажей», ответственных за провал благоустройства ряда территорий.
В Крыму погиб известный журналист из Санкт-Петербурга
Бывший корреспондент Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Санкт-Петербург» Михаил Михайлов утонул в Ялте, передает НТВ.
Мэр Ялты вакцинировалась от COVID-19 в честь праздника
Глава администрации Ялты Янина Павленко, которая в прошлом году перенесла коронавирусную инфекцию, решила вакцинироваться.
Грозовые дожди с градом надвигаются на Крым
Ливни с грозами и сильным ветром задержатся в Крыму и в среду.
вчера
Скончался экс-премьер Крыма Анатолий Франчук
8 часов назад
В Севастополе хотят распродать тысячи земельных участков, принадлежащих украинцам
Владельцы двух тысяч участков должны были или получить гражданство России, или продать участок.