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Общество

Завезенное в Крым растение может привести к слепоте

20:14 среда, 7 июля 2021
Завезенное в Крым растение может привести к слепоте

фото © ekburg.tv

В Крыму зацвело еще одно опасное растение, встреча с которым может запомниться надолго.

Сок сорняка способен вызывать слепоту и сильные ожоги. Борщевик Сосновского завезли с Кавказа еще в советские годы. Изначально растение имело четко очерченный ареал произрастания и не могло распространяться за его пределы.

В объединенной дирекции крымских заповедников «Заповедный Крым» просят быть осторожными с борщевиком Сосновского. Его можно встретить вдоль дорог и на опушках леса. Сок растения содержит светочувствительные фуранокумарины. Это особенные вещества, меняющие восприимчивость к ультрафиолетовым лучам: когда на поврежденную ими кожу попадает солнечный свет, она легко получает ожоги. А попадание сока борщевика в глаза приводит к ожогу роговицы», — сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым».

Борщевик — род растений семейства Зонтичные насчитывающий, по данным сайта The Plant List, 152 вида, распространенных в умеренном поясе Восточного полушария (один вид — в Северной Америке). Разные виды борщевика выращиваются как декоративные растения, часть — как силосные на корм скоту, некоторые годны в пищу и человеку. Часть видов (относящиеся к секции Pubescentia Manden.) содержит фотосенсибилизирующие вещества (фуранокумарины), вызывающие фитофотодерматит, раковые опухоли и патологии у людей и животных.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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