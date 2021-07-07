Власть
Задолженность по аренде земли в Крыму превысила 2,5 миллиарда рублей
В Крыму задолженность по аренде земли превысила 2,5 миллиарда рублей.
Об этом сообщила министр финансов правительства Крыма Ирина Кивико на заседании Совета министров 6 июля.
«Задолженность по аренде земли составляет 2 миллиарда 537 миллионов рублей. В лидерах у нас город Евпатория – задолженность 478 млн рублей, Симферополь – 473 млн рублей, Феодосия – 427 млн рублей, Ялта – 348 млн рублей» – сказала Кивико.
Глава российского правительства Крыма Сергей Аксенов поручил усилить работу по взысканию долгов с арендаторов крымской земли.
Ранее сообщалось, что Минимущества Крыма подало в суд на аэропорт «Симферополь» за долги по аренде.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанам пообещали распродать землю под Симферополем по льготной цене. В селе Родниковом Симферопольского района уже сформирован участок площадью более 100 га, где крымчане смогут приобрести по льготной цене (25% от стоимости) земельный участок с коммуникациями и подъездными путями.
Украинская компания получила большой участок у мыса Меганом. Сотрудник Госкомрегистра Крыма из Евпатории помог украинской компании получить большой земельный участок у мыса Меганом.
В Крыму возбудили уголовное дело по факту порчи земли. В Ялте возбуждено уголовное дело по факту порчи земли.
Аксенов получил полный контроль над крымской землей. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о назначении председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.
Таких цифр по «тяжелым» пациентам в Крыму не было никогда
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В Крыму 335 новых случаев заражегния коронавирусом
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Стоимость «утонувших» в Крыму автомобилей оценили в 400 млн рублей
Общая стоимость автомобилей, пострадавших во время наводнения в Крыму, составляет порядка 400 млн рублей.
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Из-за сильных ливней реки Бельбек и Коккозка вышли из берегов в Бахчисарайском районе Крыма, возникла угроза подтопления жилых домов в нескольких селах. Также в районе села Соколиное сошел селевой поток.
4 июля
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