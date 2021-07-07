Задолженность по аренде земли в Крыму превысила 2,5 миллиарда рублей

В Крыму задолженность по аренде земли превысила 2,5 миллиарда рублей.

Об этом сообщила министр финансов правительства Крыма Ирина Кивико на заседании Совета министров 6 июля.

«Задолженность по аренде земли составляет 2 миллиарда 537 миллионов рублей. В лидерах у нас город Евпатория – задолженность 478 млн рублей, Симферополь – 473 млн рублей, Феодосия – 427 млн рублей, Ялта – 348 млн рублей» – сказала Кивико.

Глава российского правительства Крыма Сергей Аксенов поручил усилить работу по взысканию долгов с арендаторов крымской земли.

Ранее сообщалось, что Минимущества Крыма подало в суд на аэропорт «Симферополь» за долги по аренде.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанам пообещали распродать землю под Симферополем по льготной цене. В селе Родниковом Симферопольского района уже сформирован участок площадью более 100 га, где крымчане смогут приобрести по льготной цене (25% от стоимости) земельный участок с коммуникациями и подъездными путями.

Украинская компания получила большой участок у мыса Меганом. Сотрудник Госкомрегистра Крыма из Евпатории помог украинской компании получить большой земельный участок у мыса Меганом.

В Крыму возбудили уголовное дело по факту порчи земли. В Ялте возбуждено уголовное дело по факту порчи земли.

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