Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Шторм обрушится на Симферополь в ближайшие часы ● Несколько домов подтопило в городе Саки после сильного ливня ● Реки Крыма обновили исторические рекорды в июне ● Ливни в Крыму «разбудили» спящие оползни: ученые бьют тревогу ● Грозовые дожди с градом надвигаются на Крым
Во время ливней в Крыму зафиксировали 1500 оползней
фото © Новости Крыма
Ливни, накрывающие Крым с середины июня, стали причиной порядка 1,5 тысячи оползней, почти половина из которых произошла на Южном берегу Крыма.
Об этом на заседании комиссии по ЧС сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
«В настоящий момент всего зарегистрировано на территории Крыма 1,5 тысячи оползней. Из них 600 оползней зарегистрировано на территории Большой Ялты», – уточнила Павленко.
Власти города со среды планируют открыть в соцсетях специальные группы, в которых граждане смогут размещать информацию о местах возможных оползней. Это позволит своевременно реагировать и минимизировать ущерб от разрушений в будущем.
Ранее сообщалось, что строительство берегоукрепительных сооружений в Ялте обойдется в 3,3 миллиарда рублей.
Обильные ливни прошли в Ялте 18 июня. Это стало причиной массовых подтоплений, сходов оползней и селей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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