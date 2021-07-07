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Потоп в Крыму

Во время ливней в Крыму зафиксировали 1500 оползней

17:33 среда, 7 июля 2021
Во время ливней в Крыму зафиксировали 1500 оползней

фото © Новости Крыма

Ливни, накрывающие Крым с середины июня, стали причиной порядка 1,5 тысячи оползней, почти половина из которых произошла на Южном берегу Крыма.

Об этом на заседании комиссии по ЧС сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«В настоящий момент всего зарегистрировано на территории Крыма 1,5 тысячи оползней. Из них 600 оползней зарегистрировано на территории Большой Ялты», – уточнила Павленко.

Власти города со среды планируют открыть в соцсетях специальные группы, в которых граждане смогут размещать информацию о местах возможных оползней. Это позволит своевременно реагировать и минимизировать ущерб от разрушений в будущем.

Ранее сообщалось, что строительство берегоукрепительных сооружений в Ялте обойдется в 3,3 миллиарда рублей.

Обильные ливни прошли в Ялте 18 июня. Это стало причиной массовых подтоплений, сходов оползней и селей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ливни в Крыму «разбудили» спящие оползни: ученые бьют тревогу. Третью неделю подряд стихия испытывает Крым: на регион обрушились аномальные ливни, вышли из берегов реки, с гор сошли селевые потоки, которые сметали на своем пути дороги, мосты, дома и человеческие жизни...

У берегов Крыма фиксируют рост дельфинят-сирот. У берегов Крымского полуострова можно увидеть азовок, белобочек и афалин, но с каждым годом такие встречи происходят все реже и реже.

Названы причины природных катаклизмов в Крыму. Погодные катаклизмы все чаще происходят на Крымском полуострове. Зимой республику нещадно заметало небывалым количеством снега. Летом природа и вовсе решила устроить на полуострове потоп.

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Во время ливней в Крыму зафиксировали 1500 оползней

Ливни, накрывающие Крым с середины июня, стали причиной порядка 1,5 тысячи оползней, почти половина из которых произошла на Южном берегу Крыма.

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