Власти Симферополя сорвали сроки благоустройства дворов

Сроки благоустройства дворовых территорий в Симферополе были продлены по «объективным и субъективным причинам».

Об этом заявил заместитель главы администрации города Сергей Черных.

«К сожалению, в силу ряда обстоятельств, работы на объектах еще не завершены. На отдельных объектах работы уже на финальной стадии, на других выполняется асфальтирование, идет установка опор освещения и малых архитектурных форм. Однако есть несколько самых сложных объектов, сроки по которым сдвигаются на более позднее время», – сказал он.

В числе объективных причин власти называют и то, что в Симферополе работы по благоустройству за счет средств правительства Москвы начались на месяц позже.

«Симферополь, в отличие от других муниципалитетов, приступил к работам на один месяц позже по причине необходимости пересмотра лимита финансов. При первоначальном проектировании дворовых территорий мы расшили адресный перечень, добавили МАФы и другие корректировки, на что в результате потребовалась дополнительная сумма: порядка 180 миллионов рублей. Деньги были выделены, однако законтрактовался Симферополь позже остальных», – цитирует Черных пресс-служба администрации.

Еще одна причина – плохая погода. «Нельзя не сказать, что определенное влияние на ход работ оказали также погодные условия. Работы приостанавливались в связи с дождями, а также необходимостью корректировки ряда проектов, так как в ходе выполнения работ проявлялись отдельные недостатки. На сегодняшний день по ряду дворовых территорий темп работ значительно активизирован. Работы будут завершены в полном объеме», – подчеркнул Черных.

В этом году в Симферополе за средства по соглашению между правительствами Москвы и Крыма проводится благоустройство 17 дворовых территорий. Работы, согласно первоначальным срокам, должны были завершиться 1 июля.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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