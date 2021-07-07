В Симферополе обещают отремонтировать шесть улиц до конца года

Компания «ВАД» выполнит ремонт еще шести улиц в Симферополе до конца текущего года.

Об этом сказано в распоряжении главы Крыма о выборе единственного подрядчика.

«Определить АО «ВАД» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ», – говорится в тексте документа.

Согласно распоряжению, компании нужно до 31 декабря отремонтировать улицы Черных, Приветную, Зенитную, Второй Гвардейской Армии, Димитрова, Чокрак. Цена контракта составляет 208,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что компания «ВАД» отремонтирует 41 улицу в Симферополе к сентябрю. В частности, компания в этом году занимается ремонтом улиц Козлова, Широкая, проспекта Вернадского, участка улицы Киевская и другими.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Одну из центральных улиц города-героя Севастополя перепутали с туалетом. На площади Восставших в Севастополе попал на видео немолодой гражданин в нетрезвом состоянии, который справлял нужду средь бела дня прямо на глазах у горожан.

Наземный пешеходный переход оборудуют в Ялте на месте подтопленной подземки. Наземный пешеходный переход оборудуют в центре Ялты из-за невозможности пользоваться подземным туннелем после потопа.

Вода в Бахчисарайском районе не пригодна для питья. Водопроводную воду в Бахчисарайском районе, где в минувшие выходные произошло подтопление жилых домов, нельзя пить и использовать для приготовления пищи.

Потерявшим свои дома крымчанам обещают оплатить годовую аренду жилья. Власти Крыма обещают, что оплатят аренду жилья на один год жителям Бахчисарайского района, чьи дома были полностью разрушены паводком.