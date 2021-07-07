В Севастополе открыли движение по Фиолентовскому кольцу

Автомобили и общественный транспорт ездят по привычным маршрутам.

В Севастополе в прежнем режиме запущено движение по Камышовому шоссе в районе Фиолентовского кольца. Произошло это радостное для автомобилистов города событие на день раньше запланированного срока. Об этом стало известно на аппаратном совещании правительства.

«На сегодняшний день движение по Фиолентовскому шоссе идет в штатном режиме, в том числе общественного транспорта. Ждем погоду и приступим дальше к укладке верхнего слоя <асфальта> уже в сторону 5-го километра», – сообщил глава департамента транспорта Павел Иено.

Напомним, въезд и выезд на Фиолентовское шоссе были временно перекрыты с 1 июля в связи с ремонтными работами на Камышовом шоссе. В первый же день ограничения движения привели к конфликтным ситуациям. Несмотря на то, что о готовящемся закрытии дороги «Севавтодор» предупреждал заранее, не все водители, в том числе и многочисленные приезжие, были в курсе. В итоге часть водителей, проехав весь Фиолент, натыкались на бетонные преграды и вымещали свое недовольство ситуацией на рабочих.

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