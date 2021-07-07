Потоп в Крыму
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В Крыму затопило гектары полей: часть урожая погибла
фото © Facebook Андрей Рюмшин
На всей территории Крыма из-за подтоплений, вызванных ливнями, приостановлена уборочная кампания зерновых культур.
Об этом на своей странице сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.
«В Бахчисарайском районе в результате ливней подтоплено порядка 40 гектаров сельхозугодий. Осадки в наиболее пострадавшем от ливней регионе составили от 50 до 70 мм. Подтопления зафиксированы в сельских поселениях Соколиное, Голубинка, Куйбышево. Информация по пострадавшим сельхозучасткам уточняется. На данный момент вода с подтопленных территорий сошла», - говорится в сообщении.
В Красногвардейском, Раздольненском и Первомайском районах зафиксировали от 25 мм до 80 мм осадков. По словам Рюмшина, поля, на которых погибли посевы, будут признаны зоной ЧС. Министерство направит соответствующие документы в федеральное ведомство, после чего будут определять сумму ущерба и способ его возмещения.
Паводок также нанес значительный ущерб урожаю клубники в селе Холмовка Бахчисарайского района, теплицы с грядками залило водой.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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