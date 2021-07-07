В Крыму выбрали лучших в сфере туризма

В Крыму прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма». В конкурсе принимали участие работники организаций туристской индустрии Крыма.

Конкурс проводится Федеральным агентством по туризму (Ростуризм) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма и отраслевыми объединениями в четырех номинациях. Конкурсантами были выполнены задания, которые включали в себя проверку теоретических знаний и выполнение практических заданий.

По итогам конкурса победителем в номинации «Лучший экскурсовод (гид)» признана Наталия Васильева (Туристическое агентство «Открой Крым по-новому», г. Керчь), победитель в номинации «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму» — Полина Меньщикова (ООО «РусКрымТур», г. Симферополь), «Лучшим работником службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения» стала Валерия Меженская (ИП Санников А.Я., отель «Ботаник», г. Саки), победитель в номинации «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)» — Светлана Барладян (ИП Донченко И., отель «Бирюзовая бухта», Ленинский район).

Победители регионального этапа конкурса получили право продолжить участие на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» и побороться за главную победу и призы, получив дипломы, сувениры и денежное поощрение.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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