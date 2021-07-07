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Коронавирус в Крыму

В Крыму - рекордная смертность от коронавируса

18:31 среда, 7 июля 2021
В Крыму - рекордная смертность от коронавируса

фото © pixabay.com

Рекордное количество смертей от коронавируса зафиксировано в Крыму за истекшую неделю.

Об этом во время заседания оперштаба по COVID-19 сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Новости достаточно плохие: за неделю у нас подтвержден рекорд – 2 221 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. К сожалению, зарегистрировано 54 летальных исхода от коронавируса – это самое большое количество за все время наблюдения», – рассказал Аксенов.

Накануне число подтвержденных случаев заражения в Крыму превысило 50 тысяч. За истекшие сутки подтверждено 335 новых случаев.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 50 648 человек. Выздоровевших за весь период 44 429 человек, скончались 1 559 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов очень хочет ужесточить антиковидные меры в Крыму. Глава республики Сергей Аксенов готов пойти на ужесточение коронавирусных ограничений в Крыму, если эпидситуация не стабилизируется.

Коронавирус в Севастополе: данные за сутки. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 117 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

Таких цифр по «тяжелым» пациентам в Крыму не было никогда. В Крыму резко возросло количество тяжелых и крайне тяжелых пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией.

В Крыму 335 новых случаев заражегния коронавирусом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 335 случаев новой коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
В Крыму - рекордная смертность от коронавируса

В Крыму - рекордная смертность от коронавируса

Рекордное количество смертей от коронавируса зафиксировано в Крыму за истекшую неделю.

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