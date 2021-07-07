В Крыму похитители бизнесмена получили больше 20 лет на троих

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20 лет и 8 месяцев колонии в общей сложности получили три крымчанина за похищение человека и вымогательство.

Приговор Ялтинского городского суда пока не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Похищение ялтинского предпринимателя организовали трое приезжих из Чечни. Мужчину удерживали насильно, угрожали и избивали, требуя отдать миллион рублей. О том, что этой суммой бизнесмен располагает, злоумышленники доподлинно знали.

«Действия злоумышленников были пресечены сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю, - отметили в прокуратуре региона. – Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых преступлений и назначил двоим подсудимым наказания в виде 8 лет 8 месяцев, 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима, еще одному – 3 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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